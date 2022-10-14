Konya'da kargo aracında kaçak 3 milyon 350 bin makaron ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'da 3 milyon 350 bin makaronun ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente girişteki uygulama noktasında, bir kargo şirketine ait kamyonu şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, 3 milyon 350 bin kaçak makaron ele geçirildi.



Kamyondaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

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