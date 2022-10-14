Konya'da inşaatın iskele demirlerini çalan zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde iskele demirlerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kıbrıs Caddesi'nde durdurduğu kamyonette, bir inşaata ait iskele demirlerinin bulunduğunu fark etti.

İskele demirlerinin Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bir inşaata ait olduğunu tespit eden ekipler, sürücü E.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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