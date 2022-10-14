Seydişehir'de kadınlara meme kanseri taraması için ulaşım imkanı sağlanacak

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, belediye ile İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nin (KETEM) faaliyetleri için araç temin protokolü imzalandı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Seydişehir İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Özer arasında imzalanan protokolle, kırsal mahallelerdeki kadınlara meme kanseri taraması yaptırabilmesi için ulaşım imkanı sağlanacak.

İlçe Sağlık Müdürü Özer, imzalanan protokolün ardından gazetecilere, meme kanserinde erken teşhisin önemli olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Tutal da kadınların, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen günlerde Seydişehir Devlet Hastanesi'nde tarama yaptırabilmeleri için ulaşım imkanı sağlayacaklarını belirtti.​​​​​​​





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