Konya'da bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Camikebir Mahallesi, Atatürk Caddesi'ndeki bir iş merkezinde, yerde yatan yaralı şahini gören Ekrem Eroğlu, belediye ekiplerine haber verdi.

Yakalanarak ekiplere teslim edilen yaralı şahinin, tedavisinin ardından iyileştikten sonra doğal yaşam ortamına bırakılacak.

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