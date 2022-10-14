Karapınar'da "Hayat Kime Güzel" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

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KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde, "Hayat Kime Güzel" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Karapınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün kültür sanat programları kapsamında sergilenen oyun, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Faruk Sofuoğlu'nun yapımcısı olduğu, Tekin Duman ve Çınar Şahin'in yazdığı oyun, İstanbul Meydan Sahnesi oyuncuları tarafından sahnelendi.

İki perdelik oyunun, öğrencilere ve vatandaşlara iki gösterimi yapıldı.

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