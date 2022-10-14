Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, 2023'de UCLG başkanlığı yapacak

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, önümüzdeki yıl Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'nın başkanlığını yapacak.

Güney Kore'nin Daejeon kentinde düzenlenen UCLG Dünya Yerel ve Bölgesel Liderler Zirvesi'nde, 7 bölge teşkilatından katılan üye belediyeleri seçim yaptı.

Seçimlerde, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Güney Kore Daejeon Büyükşehir Belediye Başkanı Jang-Woo Lee, Uruguay Montevideo Büyükşehir Belediye Başkanı Carolina Cosse ve Hollanda Lahey Büyükşehir Belediye Başkanı Jan Van Zanen'in, birer yıl UCLG başkanlığı yapması kararı alındı.

Buna göre Altay, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olarak görev yapacak.

Zirvede konuşan Altay, dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olan UCLG çatısı altında, kendisine tüm insanlığa hizmet etme fırsatı verildiği için teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Tüm dünyanın barışa, huzura ve adalete en çok ihtiyaç uyduğu bir dönemde, UCLG olarak daha fazla barış istemekten geri durmayacaklarını aktaran Altay, "Sahip olduğumuz dayanışma ruhu, güzel bir gelecek inşa etmeyi en büyük amaç olarak gören bizler için güç kaynağı olacaktır. Bir olarak daha sürdürülebilir, daha barışçıl ve daha adil şehirlerin yaygınlaşmasını sağlamak en öncelikli hedefimizdir." ifadesini kullandı.

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