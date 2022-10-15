Konya'da 4 milyon 610 bin makaron ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir tırı takibe aldı.

Polis ekipleri, Karatay ilçesindeki sanayi sitesine giren tırdan, bir iş yerinin deposuna kaçak tütün ürünü indirildiği sırada operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 4 milyon 610 bin makaron, 15 bin doldurulmuş sigara, 2 bin 852 sökülmüş TAPDK bandrolü ile 250 paket sigara ele geçirildi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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