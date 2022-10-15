Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine 2 adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda 8 kök Hint keneviri ile 48,57 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda H.K. ile A.D.D. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

















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