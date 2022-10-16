Beyşehir'de metruk evde yangın

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Huğlu Mahallesi, Fatih Camisi yanındaki bir taş evde yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Boş evdeki yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

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