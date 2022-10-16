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MHP'nin Konya mitingi

AA

MHP'nin Konya mitingi

KONYA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, ABD'ye gitti, NewYork'ta sokağa düştü, gizli ve gizemli toplantılar yaptı, Pensilvanya istikametini takip ederek 8 saatlik bir süre içinde de ortadan kayboldu. Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti şaibelidir, A'dan Z'ye şüphelidir." dedi.

Bahçeli, partisince Konya'daki Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" başlıklı mitingde yaptığı konuşmada, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı faciasından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Maden ocağında meydana gelen feci patlamada 41 maden işçisinin hayatını kaybettiğini anlatan Bahçeli, "110 madencimizden de 58'si kurtarılmıştır. Ayrıca yaralı kurtulan kardeşlerimiz şu anda hastanelerde tedavi edilmektedir. Onların da şifa bulacağına inancım ve ümidim tamdır. Yaşanan acı hepimizin ortak acısıdır. Felaketin ağırlığı hepimizin üzerine çökmüştür, fakat milletçe elbirliği yaparak bu sıkıntılı günlerin üstesinden Allah'ın izniyle geleceğiz. Böylesi felaketlerin tekrar etmemesi için bütün tedbirler sırasıyla alınacak, yaralar sarılacaktır." diye konuştu.

Devlet Bahçeli, Amasra'ya bir genel başkan yardımcısı ile belediye başkanlarını görevlendirdiklerini belirterek, "Biz bir avuç kömür için bir ömür veren, her türlü risk ve tehlikeye açık halde çalışan fedakar ve cefakar kardeşlerimizle ailelerinin de yanındayız, yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 2023'te iki büyük siyasi ve tarihi süreci yaşayacağını vurgulayan Bahçeli, ilkinin, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, ikincisinin de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Artık bütün yolların 2023 seçimlerine açıldığını vurgulayan Bahçeli, "Kararınız kaderinizi, iradeniz aydınlık bir geleceğin rotasını belirleyecektir. Vakit anbean yaklaşmakta, çember günbegün daralmaktadır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibarıyla çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhur İttifakı'nın tezahür etmesidir." sözlerini sarf etti.

Bahçeli, Türkiye'nin önünün kesilmek istendiğini, Türkiye'nin büyümesinden rahatsızlık duyanların, söz dinleyen değil sözü dinlenen, sesi kesilen değil sesi yükselen, önü alınan değil ön alan bir Türkiye gerçeğini hazmedemediklerini bildirdi.

- "Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti şaibelidir, A'dan Z'ye şüphelidir"

CHP'nin, kuruluş tarihi olan 9 Eylül 1923 çizgisinden bütünüyle koptuğunu ve uzaklaştığını kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu CHP'yi tanınmaz hale getirmiştir. HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan bugünkü CHP'dir. Terörle mücadeleye karşı çıkan bugünkü CHP'dir. PKK'nın arkasında vagon olan bugünkü CHP'dir. FETÖ'ye el uzatan bugünkü CHP'dir. Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkan bugünkü CHP'dir. Milli haklarımıza, egemenlik hukukumuza itiraz edip kara çalan bugünkü CHP'dir. Aziz Atatürk yaşamış olsaydı, bugünkü CHP yönetiminin gözünün yaşına bakmaz, kulaklarından tuttuğu gibi kapının önüne koyar, alayını birden kovardı. Kılıçdaroğlu, ABD'ye gitti, NewYork'ta sokağa düştü, gizli ve gizemli toplantılar yaptı, Pensilvanya istikametini takip ederek 8 saatlik bir süre içinde de ortadan kayboldu. Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti şaibelidir, A'dan Z'ye şüphelidir. Hangi sözleri aldığı, hangi sözleri verdiği, Cumhurbaşkanlığı adayı için kimlerle dirsek teması içinde olduğu, izin ve icazet maksadıyla hangi kapıları aşındırdığı az çok malumumuzdur. Bu Kılıçdaroğlu, zalimlerin içimize sızdırdığı Truva atıdır. Bu Kılıçdaroğlu ve zilletin diğer partileri emperyalizmin maşasıdır. Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi gayrimilli, gayriahlaki, gayrimeşru bir savrulmanın tam göbeğindedir."

Bahçeli, Rusya-Ukrayna savaşı karşısında ABD'nin telkin ve tembihlerine aynen riayet edip "Ukrayna'dan yana olamayız" diyen Kılıçdaroğlu'na, bir muhalefet zihniyetine, bir ittifak anlayışına "milli" ve "yerli" demenin mümkün olmadığını, akıl ve ahlak sahibi olduğunu iddia etmenin söz konusu olamayacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ABD'de, "Batı uygarlığının bir parçası olmak istiyoruz" dediğini anlatan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zillet ittifakı itiraf edemese de biz büyük bir uygarlığın varisleriyiz. Konya Türk-İslam uygarlığının kemer taşı, mazisi çok eskiye dayanan ana omurgasıdır. Konya, yaşanmış Türk-İslam asırlarının canlı şahididir. Türk olmak, Müslüman olmak en kutlu, en yüksek, en göz kamaştırıcı uygarlıktır. Kılıçdaroğlu'nun uygarlık mantığı uyduluktur, uyuzluktur, uyuklamaktır, uyuşukluktur. Biz bu topraklarda devletler kurarken, yaktığımız medeniyet meşalesi cihana ışıklar salarken, bugünün uygar geçinen mihraklarının dedeleri Müslüman Türk kanını dökmek için her fırsatı kullanıyordu. Kılıçdaroğlu bunu göremediğinden dolayı zillet içindedir. Zaafları kendisinin bile taşımayacağı çok ciddi bir kambur haline gelmiştir."

(Sürecek)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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