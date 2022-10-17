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Konya'da kablo çalan 2 şüpheli 180 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı

AA

Konya'da kablo çalan 2 şüpheli 180 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı

KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde kablo hırsızlığına karışan 2 kişi, kovalamaca sonrasında Kulu ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesinde 06 DGR 133 plakalı minibüsteki 2 kişinin kablo hırsızlığı yaptığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Jandarma ekiplerinin takip ettiği minibüs, yaklaşık 180 kilometre sonra Kulu ilçesinde Hastane Kavşağında polis tarafından durduruldu.

Minibüsteki R.B. ve A.B. gözaltına alındı. Araçta çok sayıda kablo ele geçirildi.

İki zanlının, işlemleri sonrası jandarmaya teslim edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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