Konya'da kablo çalan 2 şüpheli 180 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde kablo hırsızlığına karışan 2 kişi, kovalamaca sonrasında Kulu ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesinde 06 DGR 133 plakalı minibüsteki 2 kişinin kablo hırsızlığı yaptığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi.



Jandarma ekiplerinin takip ettiği minibüs, yaklaşık 180 kilometre sonra Kulu ilçesinde Hastane Kavşağında polis tarafından durduruldu.



Minibüsteki R.B. ve A.B. gözaltına alındı. Araçta çok sayıda kablo ele geçirildi.



İki zanlının, işlemleri sonrası jandarmaya teslim edileceği öğrenildi.



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