Konya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı sezona galibiyetle başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, 1.Lig'e galibiyetle başladı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, AS Hentbol Ankara takımıyla karşılaşan sarı-siyahlıların, mücadeleden 41-30 galip ayrıldığı belirtildi.

Selçuk Üniversitesi 75. Yıl Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmanın ilk yarısını 20-12 önde kapattı. İkinci yarıda konuk takım dirençli bir oyun ortaya koysa da temsilcimiz 21 sayı, rakip ise 18 sayı buldu. Geçtiğimiz sezon galibiyet serisiyle rakiplerine şans vermeyen sarı-siyahlı takım sezonun açılış maçında oynadığı karşılaşmayı 41-30 kazandı. Konya Büyükşehir Belediyespor 2. haftada İstanbul deplasmanında Zeytinburnu Irmak Spor Kulübü ile karşılaşacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.