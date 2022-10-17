Kaymakam Pişkin hamallarla kahvaltı yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçedeki Hamallar Kahvehanesi'ne giderek sabah kahvaltısını hamallarla birlikte yaptı.

Eski Garaj Civarı'ndaki hamallar kahvesine giden Pişkin, simit, çayla kahvaltı yaparak, hamallarla sohbet etti.



Kaymakam Pişkin hamallarla birlikte olduğu anı sosyal medya hesabında, "Yeni haftaya Seydişehir'in meşhur Hamallar Kahvesi'nde, sabahın 7’sinden itibaren evlerine ekmek götürmek için iş bekleyen kardeşlerimizle birlikte başladık. Sadece çayımızı ve simidimizi değil, dertlerimizi de paylaştık." ifadeleriyle paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.