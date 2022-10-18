Doktor Ekrem Karakaya'nın hatırası, hastanedeki odasında yaşatılıyor

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Konya Şehir Hastanesinde 6 Temmuz'da hasta yakını tarafından silahla vurularak öldürülen doktor Ekrem Karakaya'nın anısı, odasında yaşatılıyor.

Çalışkanlığı ve güler yüzlülüğü ile tanınan, pozitifliğiyle çevresine neşe saçan doktor Karakaya'nın bazı eşyaları ile sevdiği çiçekler, doktor arkadaşları tarafından kardiyoloji bölümündeki odasında muhafaza ediliyor.

Karakaya'nın uğradığı silahlı saldırıda ilk müdahaleyi yapanlardan biri olan Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Mustafa Tunç Solak, AA muhabirine, Karakaya'nın sadece doktorlar tarafından değil, hastaları tarafından da çok sevildiğini söyledi.

Doktor Karakaya'nın hastaneye sonradan geldiğini ve burada tanıştıklarını belirten Solak, "Ekrem hoca çok doğal bir insandı. Herhalde en büyük özelliği sürekli güler yüzlü olmasıydı. Onun gibi pozitif bir insan görmedim." dedi.

- "Hastalarıyla acılarımızı paylaşıyoruz"

Solak, Karakaya'nın kaybının kendilerini çok üzdüğünü, hastanedeki hatırasını hep birlikte yaşatmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ekrem hocanın hastaları bize geliyor. Onlarla acılarımızı paylaşıyoruz. Onun varlığını her gün yanımızda hissetmek ve anısını yaşatmak istediğimiz için odasını kullanmak istemedik. Odasındaki çiçeklerini suluyoruz. Hiç çıkarmadığı ve sürekli taşıdığı steteskopunu da odasında muhafaza ediyoruz. Onun varlığını hissetmek bizim için çok önemli. Üzgünüz ama en azından bu odayı yaşatarak, biraz olsun arkadaşımızı anıyor, özlemimizi gidermeye çalışıyoruz."

Solak, Karakaya ile silahlı saldırıdan 5 dakika önce görüştüklerini ve bir süre sohbet ettiklerini de anlattı.

Silahlı saldırıdan hemen sonra hastaların güvenliğini sağlayıp Karakaya'nın odasına koştuğunu anlatan Solak, "İlk başta inanılmaz üzüldüm. Üzerimizdeki şoku atlattıktan sonra diğer doktor arkadaşlarla hem hocamıza hem de vuran kişiye müdahale ettik. Daha sonra ameliyata alındılar ama ikisi de hayatını kaybetti." diye konuştu.

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