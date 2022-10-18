Konya merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.