Beyşehir'de zabıtadan fırınlara denetim

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesindeki fırınlar zabıta ekipleri tarafından denetlendiği bildirildi.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren ekmek üretimi yapan fırınların işyerlerinde genel hijyen ve gramaj yönünden denetime tabi tutulduğu belirtildi.



Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:



"Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ekmek ve simit gramajlarıyla birlikte işyerlerinde hijyen yönünden de denetim yapıyorlar. Ayrıca, üretimde kullanılan hammaddelerin uygunluğu da kontrol ediliyor. Şu ana kadar yaptığımız denetimlerde herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadık. Denetimlerimizi sık sık yapmaya devam edeceğiz. Amacımız, fırıncılarımızın hijyenik ortamda ekmek üretmelerini sağlamaktır."









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