KONYA (AA) - Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kılca, mesajında muhtarlığın yerel yönetimlerin vazgeçilmez yapı taşı olduğunu belirtti.

Muhtarlık kurumunun, insan odaklı yönetim anlayışıyla devlet ve millet bütünleşmesinin hayati kurumlarından olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Muhtar, aslında halka en yakın seçilmiş yönetim birimidir. Devletin halkla en sıcak temas noktasıdır, devletin güler yüzü ve şefkat elidir, halkın yönetime katılımının en önemli aracıdır. İşte tüm bu işlevleri yerine getiren muhtarlar, özetle demokrasinin ve sistemin vazgeçilmez yapı taşlarıdır. Demokrasinin en yalın halini temsil eden muhtarlık, hiçbir dönemde önemini kaybetmemiş hatta özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen muhtar buluşmaları ve sonrasındaki yasal düzenlemelerle bu kurumun işlevselliği daha da artmıştır. Bütün muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."





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