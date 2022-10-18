Konya'da engelli hafızlar, Bartın'daki maden şehitleri için dua etti

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Engelli Destek Merkezi tarafından Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden 41 madenci için Hatm-i Şerif programı düzenlendi.

Sultan Selim Camisi'nde düzenlenen programda maden şehitleri için dua edildi.

Konya'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve cami cemaatinin katıldığı programda okunan hatimlerin duası engelli hafızlar tarafından yapıldı.





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