Trafik kazasında ölen Beyşehirli çiftin isimleri Afrika'da açılacak su kuyusunda yaşatılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafik kazasında ölen Beyşehirli çiftin isimleri Afrika'da açılacak su kuyusunda yaşatılacak

AA

Trafik kazasında ölen Beyşehirli çiftin isimleri Afrika'da açılacak su kuyusunda yaşatılacak

KONYA (AA) - İHH Derneği Beyşehir Temsilcisi Lokman Öksüz, Afrika'da 28'incisini açmayı planladıkları su kuyusuna geçtiğimiz ay trafik kazasında yaşamını yitiren dernek gönüllüsü Eslem-Hasan Basri Ecevitci çiftinin adını vermeyi planladıklarını söyledi.

Lokman Öksüz İHH Beyşehir Temsilciliği olarak ilçede faaliyete başladıklarından beri Beyşehirli bağışçıların desteği ile Afrika ülkelerinde 27 su kuyusu açtırdıklarını ve bağışçıların isimlerini bu su kuyularına verdiklerini kaydetti.

Lokman Öksüz gazetecilere dernek binasında yaptığı açıklamada, "Dünyada her 10 kişiden biri suya ulaşmakta güçlük çekiyor. Kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. Bazı bölgelerde insanlar günlük su ihtiyaçlarını karşılamak için çöl sıcağının altında kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor. İnsanların temiz su kaynaklarına ulaşabilmesi için çalışmalar yapan İHH, bugüne kadar 41 ülkede 11 bin 400 su kuyusu açmış durumda. Açılan her su kuyusu insanları kilometrelerce yolculuktan kurtarıyor." dedi.

- Trafik kazasında hayatını kaybeden Beyşehirli çiftin adları su kuyusuna verilecek

Öksüz ayrıca, İHH Beyşehir Temsilciliği olarak Afrika'da 28'inci açacakları yeni su kuyusuna geçtiğimiz ay trafik kazasında yaşamını yitiren dernek gönüllüleri Eslem-Hasan Basri Ecevitci çiftinin adını vermeyi planladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazada kaybettiğimiz Eslem Ecevitci de kadın kolları birimimizde hayatta iken yaklaşık 1,5 yıl görev yapan bir gönüllümüzdü. Afrika ülkeleri için düzenlediğimiz su kuyusu bağışı kampanyalarında da kendisi aktif olarak yer almıştı. Vakıf gönüllümüz Eslem ve değerli eşinin böyle bir proje kapsamında Afrika'da açılacak bir su kuyusunda isminin yaşatılmasını çok kıymetli buluyoruz. Bunun için böyle bir kampanya başlatırken, hayırsever bağışçılarımız ve çiftin vefalı dostlarının da bu destek ve katkılarıyla genç yaşta kaybettiğimiz çiftimizin isimlerinin Afrika'da açmayı arzu ettiğimiz su kuyusunda yaşatmayı çok arzu ediyoruz."

8 Ekim 2022 günü Hasan Basri Ecevitci yönetimindeki otomobil, Konya-Beyşehir kara yolunun 5. kilometresinde, karşı yönden gelen Hayrullah Ç'nin kullandığı tırla çarpışmış, Hasan Basri Ecevitci olay yerinde, eşi ise kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirmişti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokak hayvanlarına 'Hayat' oluyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına 'Hayat' oluyor
Konya'da jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı
YEREL HABERLER Konya'da jandarma helikopter destekli trafik denetimi ...
Konya'da üç aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da üç aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Konya'da engelli hafızlar, Bartın'daki maden şehitleri için dua etti
YEREL HABERLER Konya'da engelli hafızlar, Bartın'daki maden ...
19 Ekim Muhtarlar Günü
YEREL HABERLER 19 Ekim Muhtarlar Günü
Beyşehir'de zabıtadan fırınlara denetim
YEREL HABERLER Beyşehir'de zabıtadan fırınlara denetim
Yunak'ta helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Yunak'ta helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Konya merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
(Görüntülü) MEVLANA ŞEHRİ KONYA&#039;DA &#039;KİTAP GÜNLERİ&#039; AÇILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MEVLANA ŞEHRİ KONYA'DA 'KİTAP ...
Doktor Ekrem Karakaya'nın hatırası, hastanedeki odasında yaşatılıyor
YEREL HABERLER Doktor Ekrem Karakaya'nın hatırası, hastanedeki ...
Konya Kitap Günleri'nin resmi açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Konya Kitap Günleri'nin resmi açılışı yapıldı
Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan öğrencilere yardım
YEREL HABERLER Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan öğrencilere ...
(Görüntülü) 5 BİSİKLETİ ÇALIP SATTI, KAFEDE ÇAY İÇERKEN YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 5 BİSİKLETİ ÇALIP SATTI, KAFEDE ÇAY ...
5 bisikleti çalıp sattı, kafede çay içerken yakalandı
YEREL HABERLER 5 bisikleti çalıp sattı, kafede çay içerken yakalandı
Konya'da canlı mühre ile şahin avlayan iki kişiye toplam 45 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Konya'da canlı mühre ile şahin avlayan iki kişiye ...
Kaymakam Pişkin hamallarla kahvaltı yaptı
YEREL HABERLER Kaymakam Pişkin hamallarla kahvaltı yaptı
Konya'da bisiklet hırsızlığı yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da bisiklet hırsızlığı yaptığı ileri sürülen ...
Konya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı sezona galibiyetle başladı
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı sezona ...
Konya'da Kış Spor Okulları için kayıtlar sürüyor
YEREL HABERLER Konya'da Kış Spor Okulları için kayıtlar sürüyor
Beyşehir Gölü'nde keşfedilen tarihi yapılar su altı arkeologları tarafından inceleniyor
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü'nde keşfedilen tarihi yapılar su altı ...
Konya'da kablo çalan 2 şüpheli 180 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da kablo çalan 2 şüpheli 180 kilometrelik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.