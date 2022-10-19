Seydişehirli muhtarlar yemekte buluştu

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KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla ilçede görev yapan muhtarlar onuruna yemek verdi.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde görev yapan muhtarlarla, Adile Baysal Kültür Sanat Evi'nde verilen yemekte buluşan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, tüm muhtarların Muhtarlar Gününü kutlayarak, birlikte çok güzel çalışmalara imza attıklarını kaydetti.





Yemeğe katılan Kaymakam Deniz Pişkin de, "Muhtarlarımızın yardımı ve bizlere sunmuş oldukları desteklerle köylerimizdeki, mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza destek noktasında önemli çalışmalara birlikte imza attık. Ben çalışmalarında dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor muhtarlar gününü kutluyorum." diye konuştu.



Seydişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Karaaslan da muhtarlar adına etkinlik için teşekkür etti.







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