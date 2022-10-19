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KONYA (AA) - Konya Protokolü, 2023 yılında Dünya Belediyeler Birliği'ne başkanlık edecek olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da gerçekleşen ziyaretlerde ilk olarak Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın Altay'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Vali Özkan'ın ziyarette Başkan Altay'a, Konya'nın, Dünya Belediyeler Birliği gibi önemli bir organizasyonda temsil edilmesinin önemli olduğunu belirterek Altay'a görevinde başarılar dilediği kaydedildi.

Ziyarette, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da dünyanın en büyük yerel yönetimler teşkilatına başkanlık yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Merkezi idare, yerel yönetimler ve Cumhur İttifakı olarak Konya'yı daha güzel yarınlara taşımak için el birliğiyle çalışıyoruz." dediği ifade edildi.

Altay'ı ayrıca, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın ziyaret ettiği bildirildi.



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