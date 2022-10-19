Genç KOMEK'te güz dönemi kayıtları başladı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde hizmet veren Genç KOMEK için güz dönemi kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7-14 yaşındaki öğrencilerin yaz tatillerini verimli geçirmesi amacıyla faaliyet yürüten Genç KOMEK, kış döneminde de öğrencilerle buluşacak.

31 Ekim'e kadar konya.bel.tr ve komek.org.tr internet adresleri üzerinden kayıt yaptırabileceği belirtilen açıklamanın devamında kurslara yönelik şu bilgiler verildi:

"Merkez ve ilçelerde belirlenen kurs merkezlerinde verilecek güz dönemi eğitimleri, haftada bir gün, iki saat Kur'an-ı Kerim ve iki saat branş dersi olmak üzere toplamda dört saatten oluşacak. Seçtikleri branşlarda etkinliklere ve projelere dahil olacak öğrenciler için uzun soluklu bir eğitim sürecinin planlandığı Genç KOMEK güz döneminde, güncel eğitim programları kullanarak öğrencilere istedikleri branşlarda eğitimler verilecek. Yeni dönemde elodi Atölyesi'ne bağlama ve çocuk korosu, İşlem Atölyesi'ne grafik animasyon ve endüstriyel tasarım branşları eklenirken ayrıca Mutfak Atölyesi, Sahne Sanatları Atölyesi ve Spor Atölyesi olmak üzere üç yeni atölye daha öğrencilere hizmet verecek. Atölyenin özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi uzman eğitmenler tarafından oluşturulan sınav komisyonuyla yapılacak. Erkek ve kız ayrı olarak 16 kişilik sınıflarda eğitim alacak öğrenciler, seçtikleri branşla Kuran-ı Kerim dersini seviyeye göre bire bir eğitimle alacak. Güz dönemi ileri seviye atölye eğitimleri ise Akabe KOMEK ve Selçuklu Mümine Hatun ASEM'de devam edecek."

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