Beyşehir'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlaması

KONYA (AA) - Beyşehir'de 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Beyşehir'de görev yapan muhtarlar anıt meydanında bir araya geldi.

Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Metli, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Metli, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmasında, muhtarların mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol üstlendiğini belirterek, "Bu anlamlı günde muhtarlarımızdan ebediyete göç etmiş olanlara Yüce Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan geçmiş dönem muhtarlarımıza sağlık, mutluluk ve görevi başında olan muhtarlarımıza ise başarılar diliyorum. Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren işçilerimize de başsağlığı diliyorum." dedi.

Törene, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, daire amirleri, mahalle muhtarları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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