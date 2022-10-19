Ilgın Belediyesi Ekmek Fırını test üretimine başladı

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KONYA (AA) - Ilgın Belediyesi tarafından hayata geçirilen Belediye Ekmek Fırını Projesinde test aşamasına geçildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, projede son kontroller yapılarak ekmek üretiminin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ın şu ifadelerine yer verildi:



"300 metrekare alanda projelendirilen ve son teknoloji makinelerle hizmet verecek Belediye Ekmek Fırını'mız için ilk test üretimini gerçekleştirdik. Tek vardiyada yaklaşık 4 bin 500 ekmek üretimi gerçekleştireceğiz. İnşallah test üretiminin tamamlanmasıyla tam kapasite şehrimize ekmek üretmeye başlayacağız. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Saatte 800 ekmek üretimi gerçekleştirecek tesisin, komple otomatik ve son teknoloji makinelerle hizmet vereceği kaydedildi.

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