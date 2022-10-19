Konya'da Prof. Dr. Fuat Sezgin adına seminer düzenlendi

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KONYA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında Konya'da, Prof. Dr. Fuat Sezgin adına seminer gerçekleştirildi.

Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Prof. Dr. Sezgin'in yaşam öyküsü ve felsefesi hakkında bilgi paylaşıldı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfından Ayşegül Kutluca, Sümeyye Baybara ve Mihriban Ataş da öğrencilere seminer verdi.

Konuyla ilgili Meram Fen Lisesi'nde Prof. Dr. Mustafa Şahin, Meram Anadolu Lisesi'nde ise Prof. Dr. Hüseyin Karaman seminer gerçekleştirdi.

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