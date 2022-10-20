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Seydişehir'de dronlu trafik denetimi

AA

Seydişehir'de dronlu trafik denetimi

KONYA (AA) - Seydişehir'de emniyet kemeri takmadığı ve cep telefonuyla konuştuğu dronla yapılan denetimle belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği'ne bağlı trafik ekipler tarafından Seydişehir-Bozkır yolu ve Seydişehir-Antalya yolu güzergahlarında drone kaldırılarak havadan denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde emniyet kemeri takmadığı ve araç hareket halinde iken cep telefonuyla konuştuğu belirlenen 26 araç sürücüsüne 19 bin 92 lira trafik cezası uygulandı.

Havadan kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere cezaları, kontrol noktalarında bekleyen ekiplerce araçları durdurularak tatbik edildi.

40 aracın kontrol edildiği uygulamada denetimlerin aralıklarla devam edeceği öğrenildi.​​​​​​​

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