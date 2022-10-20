Konya Kitap Günleri kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri öğrenciler ve kitapseverler tarafından ziyaret ediliyor.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde "Sizin Hikayeniz Kitap" sloganıyla devam eden Konya Kitap Günleri, 1 milyon kitap, 250 yayınevi, 450 yazar ve 500 etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Öğrenciler, aradıkları, okumak istedikleri kitapları bulmanın mutluluğunu yaşıyor.

Konya Kitap Günleri, 23 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.





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