Konya'da 12 kaya güvercini ve şahin doğaya bırakıldı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, canlı mühre olarak kullanılan 12 kaya güvercini ile şahin Beyşehir Yaka Manastır Tabiat Alanı'nda doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ve jandarma ekipleri tarafından Suğla Gölü çevresinde yapılan denetimlerde ele geçirilen 12 kaya güvercini ve şahin, Beyşehir Milli Parklar Şefliği'ne getirildi.

Şahin ve kaya güvercinleri, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ile Beyşehir Milli Parklar Şefi Fatih Demir'in de katıldığı bir programda doğaya salındı.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, yaban hayatının korunmasına yönelik yürütülen başarılı çalışmalarından dolayı ekipleri tebrik etti.

Türkiye'nin sahip olduğu tüm göllerin önemli bir değer olduğunu, sahip olduğu yaban hayatı varlığı yönünden de sonuna kadar korunması gerektiğini vurgulayan Akpınar, şöyle konuştu:



"Maalesef göllerin çevresinde kaçak avcılığın zaman zaman yapıldığını duyuyoruz. Hem jandarmamıza hem de Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerine özellikle talimat verdim. Güvercini yakalayıp sonra güvercinle yırtıcı kuşları yakalıyorlardı. Bildiğimiz kadarıyla piyasası da var bunun. Elimizden geldiği kadar mücadele etmeye çalışıyoruz. İnşallah aynı kararlılıkla yaban hayatının korunmasına yönelik mücadeleye devam edeceğiz. Bu tür yollarla farklı türleri ve yırtıcı kuşları yakalıyorlar. İnşallah biz böyle mücadele ettikçe bu olaylar azalacaktır. Verilen cezalar da artık caydırıcı, eskisi gibi değil. İnşallah bu çalışmaların çok faydalarının olacağını düşünüyoruz."

Milli Parklar görevlileri, 17 Ekim'de Seydişehir ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ile iş birliğiyle Suğla Gölü çevresinde yaptığı denetimlerde, canlı mühre ile şahin avladığı tespit edilen 2 kişiyi yakalamış, canlı mühre olarak kullanılan 12 kaya güvercini ile 1 şahine el koyan ekipler, haklarında yasal işlem başlatılan 2 kişiye 45 bin liralık cezai işlem uygulamıştı.

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