Yalıhüyük'te Aile Okulu Projesi eğitimlerine başlandı

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KONYA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Aile Okulu Projesi’ kapsamında eğitimlerine Yalıhüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde devam ediliyor.



Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen, Aile Okulu Veli Eğitimi Programına, Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı da katılarak destek verdi.

Proje hakkında bilgi veren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Avcı, "Projenin amacının çocukların eğitiminde en önemli yapı taşlarından biri olan ailelerin ve devamında toplumun sağlığının korunmasına katkı sağlamak, aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik edilmesi gibi amaçlar hedefleniyor. " dedi.





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