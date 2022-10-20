Yalıhüyük'te çiftçi kooperatifine makine ve ekipman hibesi için imza töreni yapıldı

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KONYA (AA) - Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi Kapsamında, Yalıhüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yalıhüyük Kırsal Kalkınma Kooperatifi arasında "Mera Islah ve Teraslama Ekipmanı Alımı Projesi" sözleşmesi imzalandı.

Yalıhüyük Kaymakamlığı'ndaki imza töreninde konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, "Bu projenin amacı meraların, atıl ve mevcut tarım arazilerin ıslahını sağlayarak ilçe çiftçileri ile hayvansal üretim yapan yetiştiricilerin girdilerini düşürerek refah düzeyini artırmaktır. Projenin yüzde 80'i hibe şeklinde olup, ilçemiz kooperatifine makine ve ekipman alımı yapılacaktır." dedi.



Törene İlçe Kaymakamı İbrahim Yazıcı, Belediye Başkan Vekili Ahmet Atak, Yalıhüyük Kırsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Hasan Yiğit ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci katıldı.











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