Seydişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen sanık 15 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve sağladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 15 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu yargılanan sanık Dudu D. ve avukatı hazır bulundu.



Son savunması sorulan sanık Dudu D, suçlamaları kabul etmeyerek beraatın istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığa, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 15 yıl 7 ay hapis cezasına çırptırıldı. Sanığa 31 bin lira da adli para cezası uygulandı.

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