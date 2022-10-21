Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığına seçilen Altay, basın toplantısında konuştu:

KONYA (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhuriyetin 100. yılında yüklendiği sorumlulukla AK Parti belediyeciliğinin güzel örneklerini dünyayla buluşturmanın gayretinde olacağını kaydetti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, kent merkezindeki UCLG Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı İrtibat Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Dünya Belediyeler Birliği adıyla bilinen UCLG'deki yeni göreviyle küresel bir vizyonu ortaya koyduklarını dile getirdi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanlığı ile birçok uluslararası birliğin yönetiminde çalışmalar yaptığını vurgulayan Altay, "Dünyanın en büyük yerel yönetimler teşkilatı olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı'nın da Cumhuriyetimizin 100. yılında başkanlığını yapacağım. Böylece 7 kıtadan 6 bin katılımcının olduğu, 342 delegenin oy kullandığı kongrede, ülkemize güzel bir armağan sunmuş olduk. Türkiye'nin dünya üzerinde sahip olduğu güce ve saygınlığa, Güney Kore'nin Daejeon kentinde bir kez daha şahitlik etmenin gururunu yaşadık." diye konuştu.

Altay, hiç kimseyi ve hiçbir şehri geride bırakmadan eşitlik, özgürlük ve adalet için yapılması gerekenleri titizlikle yerine getireceğini, Konya'nın uluslararası etkinliğini daha da genişletmenin önceliklerinden biri olacağını aktardı.

- "Daha adil bir dünya' için elimden gelenin en iyisini yapacağım"

AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini kürsüye davet ettiğini anımsatan Altay, şöyle konuştu:

"Kendisinin kutlaması, benim için ayrı bir gurur vesilesi oldu. Başkanlığım süresince UCLG'nin hedeflerine ulaşması ve Cumhurbaşkanımızın vizyon olarak ortaya koyduğu 'daha adil bir dünya' için elimden gelenin en iyisini yapacağımı bir kez daha belirtmek isterim. Cumhuriyetimizin 100. yılında, yüklendiğim bu önemli sorumlulukla AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerini dünyayla buluşturmanın gayretinde olacağım. Bu süreçte bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen ve ülkemizin tüm dünyada saygın bir konuma yükselmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."

Altay, Dünya Belediyeler Birliği adıyla da bilinen UCLG'nin, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de yerel yönetimlerin resmi sözcüsü olduğunu kaydetti.

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