Konya'da uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

Aramalarda 2 bin 990 uyuşturucu hap, 1 kilo 74 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram metamfetamin, bir miktar eroin ve esrar ele geçirdi.

Şüpheliler emniyete götürüldü.









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