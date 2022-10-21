Kulu'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mehmet Özbay (44) idaresindeki 27 AKC 501 plakalı otomobil, Kırkkuyu Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Özbay ve araçtaki Serdar Yılmaz Özbay (16) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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