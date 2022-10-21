Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

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Konya(AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli A.C'nin içinde bulunduğu aracı Gözneli Caddesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 6 bin 682 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, A.C, gözaltına alındı.

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