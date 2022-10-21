Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

AA

Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Konya(AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli A.C'nin içinde bulunduğu aracı Gözneli Caddesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 6 bin 682 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, A.C, gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karatay, Selçuklu ve Meram Belediye Başkanlarından "Konya Kitap Günleri"ne ziyaret
YEREL HABERLER Karatay, Selçuklu ve Meram Belediye Başkanlarından ...
Kulu'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kulu'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi ...
Belediye Başkanı Salih Akkaya muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Salih Akkaya muhtarlarla bir araya ...
UCLG Başkanı Altay: Önümüzdeki 20 yıl göçler olacak
YEREL HABERLER UCLG Başkanı Altay: Önümüzdeki 20 yıl göçler olacak
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli ...
(Görüntülü) LAVABOYU KIRDIĞI İÇİN VERİLEN &#039;OKUL DEĞİŞİKLİĞİ&#039; KARARINA YÜRÜTMEYİ DURDURMA DAVASI
YEREL HABERLER (Görüntülü) LAVABOYU KIRDIĞI İÇİN VERİLEN 'OKUL ...
Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığına seçilen Altay, basın toplantısında konuştu:
YEREL HABERLER Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığına seçilen Altay, ...
Üniversiteliler tasarladıkları "hyperloop" ile Türkiye'de öncü olmak istiyor
YEREL HABERLER Üniversiteliler tasarladıkları "hyperloop" ile ...
Seydişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen sanık 15 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Seydişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı ileri ...
Lavaboyu kırdığı için verilen 'okul değişikliği' kararına yürütmeyi durdurma davası
YEREL HABERLER Lavaboyu kırdığı için verilen 'okul değişikliği' ...
Konya'da sahipsiz kediye çarpıp kaçan sürücüye 2 bin 43 lira para cezası kesildi
YEREL HABERLER Konya'da sahipsiz kediye çarpıp kaçan sürücüye 2 bin ...
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi bu yıl 450 bin 739 ziyaretçi ağırladı
YEREL HABERLER Konya Tropikal Kelebek Bahçesi bu yıl 450 bin 739 ...
Yalıhüyük'te çiftçi kooperatifine makine ve ekipman hibesi için imza töreni yapıldı
YEREL HABERLER Yalıhüyük'te çiftçi kooperatifine makine ve ekipman ...
Yalıhüyük'te Aile Okulu Projesi eğitimlerine başlandı
YEREL HABERLER Yalıhüyük'te Aile Okulu Projesi eğitimlerine başlandı
AYOS Konyaspor Basketbol, Gaziantep Basketbol maçına odaklandı
YEREL HABERLER AYOS Konyaspor Basketbol, Gaziantep Basketbol maçına ...
13 TL'lik su faturası için öldürülen kiracının arkadaşı: Sanık, 'Bırakın ölsün' dedi
YEREL HABERLER 13 TL'lik su faturası için öldürülen kiracının ...
(Görüntülü) YOL KENARINDA YÜRÜRKEN OTOMOBİL ÇARPTI, HAYATINI KAYBETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) YOL KENARINDA YÜRÜRKEN OTOMOBİL ÇARPTI, ...
Konya'da bekçi tarafından silahla yaralanan kişi hastanede öldü
YEREL HABERLER Konya'da bekçi tarafından silahla yaralanan kişi ...
"İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" projelerinin tanıtım tırı Konya'ya geldi
YEREL HABERLER "İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" ...
Japonya, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek istiyor
YEREL HABERLER Japonya, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek ...
Su faturası anlaşmazlığında kiracısını öldüren ev sahibinin müebbet hapsi istendi
YEREL HABERLER Su faturası anlaşmazlığında kiracısını öldüren ev ...
Konya'da otomobilin çarptığı kadın hastanede öldü
YEREL HABERLER Konya'da otomobilin çarptığı kadın hastanede öldü
Yol kenarında yürürken otomobil çarptı, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yol kenarında yürürken otomobil çarptı, hayatını ...
Tabipler Odası'ndan, TTB Başkanı Fincancı'ya istifa daveti
YEREL HABERLER Tabipler Odası'ndan, TTB Başkanı Fincancı'ya istifa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.