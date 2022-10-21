Karatay, Selçuklu ve Meram Belediye Başkanlarından "Konya Kitap Günleri"ne ziyaret

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KONYA (AA) - Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Konya Kitap Günleri"nde bir araya geldi.

Karatay Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçe belediye başkanlarının stantları gezdiği, yayınevleri temsilcileri ve yazarlarla sohbet ettiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Kitap Günleri'nin vatandaşların sosyal ve kültürel hayatına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da, gençler ve çocuklar başta olmak üzere kentin kitaba olan ilgisinin kendisine büyük gurur yaşattığını kaydetti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise Konya'nın ilim ve irfanın şehri olduğunu vurgulayarak, Konya Kitap Günleri'nin kente yakışır bir etkinlik olduğunu aktardı.

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