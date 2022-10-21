Hüyük'te "Mesleğini Tanıyayım, Mesleğim Olsun Projesi"

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KONYA (AA) - Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Mesleğini Tanıyayım, Mesleğim Olsun Projesi" kapsamında Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük öğrencilerle bir araya geldi.

Hüyük Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi ve Makbule Durmuş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Küçük, savcılık mesleğinin eğitim süreçlerini, çalışma koşullarını, öğrencilere anlattı.

Program, Küçük'ün, öğrencilerin sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

Programa, Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer de katıldı.​​​​​​​

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