Beyşehir'de aileler kışlık marmelat için kuşburnu topluyor

KONYA AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, aileler kışlık marmelat yapımı için kuşburnu topluyor.

Reçel ve marmelatının yapımının yanı sıra çayı da içilen kuşburnunu toplamak için aileler dağlık alanlara gidiyor.

Beyşehir'de ailesiyle kuşburnu toplayan Mehmet Aşcı, gazetecilere, doğada kendiliğinden yetişen kuşburnuyu her yıl sonbahar mevsiminde doğadan topladığını belirterek, marmelat olarak değerlendirdiğini söyledi.

Kuşburnunun halk arasında şifalı olarak bilinmesinden dolayı her yıl toplamaya çalıştıklarını belirten Aşcı, "Biz ailece genel olarak marmelatını yapıyoruz. Toplaması zahmetli ama yemesi çok güzel oluyor. Kışın ailece soframızda tüketiyoruz. Günlük 3-5 kova ancak toplayabiliyoruz. O nedenle toplaması için birkaç günlük bir zamana ihtiyaç oluyor." ifadesini kullandı.

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