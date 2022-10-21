Seydişehir'de dilenci operasyonu

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KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, ilçe merkezindeki tüm camilerde Cuma namazı çıkışında dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.



Ekipler, 4 kadını dilenirken yakaladı ve üzerinden çıkan paralara el koydu.



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