Akşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor

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KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor.



Akşehir halkının daha hijyenik koşullarda hizmet alması için denetimlerini sürdüren ekipler, kuaför, lokanta, fırın, şarküteri, market, berber ve kasapları denetliyor.



Ekipler, işletmelerin çalışma ruhsatı, hijyen kuralları, genel temizlik kuralları ve fiyat tarifeleri gibi konuları inceliyor.



Kural ihlali yapan işletmeler, eksiklerinin giderilmesi konusunda uyarıldı.



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