Beyşehir'de Kur'an Kursu açıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde TOKİ Adem Kartal 4-6 Yaş Kur'an kursu açıldı.

Kaymakam Mehmet Kemal Akpınar, törende, başta dini ve milli değerler olmak üzere değerler eğitiminin erken yaşlarda verilmesini çok önemsediğini söyledi.

Gerçekten güzel bir tesis yapıldığını ve milletin hizmetine sunulduğunu belirten Akpınar, "Emeği geçen hayırseverlerimize ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin." diye konuştu.

İlçe Müftüsü Veysel Kükrek ise ilçede 4-6 yaş grubu Kur'an Kurslarında 19 sınıfın bulunduğunu söyledi.

Açılışını yaptıkları kursta da 3 sınıfın yer aldığını belirten Kükrek, şunları kaydetti:

"Toplam öğrenci sayımız 249'dur. Beyşehir gibi nüfusu 75-80 binlere ulaşan bir ilçemizde bu 249 sayısı bizim açımızdan yeterli bulunmamaktadır. Bu yüzden bu kurs ve sınıfların sayısının daha da artırılması için hayırsever vatandaşlarımızdan da destekler alıyoruz."

Konuşmaların ardından Kur'an Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi.

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