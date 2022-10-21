Konya'da minibüste kalp krizi geçiren yolcu hayatını kaybetti

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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde minibüste kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi.

Seyir halindeyken Hacı Mehmet Aydın isimli yolcunun fenalaştığını fark eden minibüs şoförü, Pirömer Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan durakta aracı durdurdu. Aydın'a ilk müdahaleyi bölgedeki polis memuru Mustafa Ünal yaptı.

Yolcuların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Hacı Mehmet Aydın kurtarılamadı.

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