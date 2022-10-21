Seydişehir'deki trafik kazasında iki kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ali Osman Öz idaresindeki 34 BUS 974 plakalı otomobil ile öğrenci olduğu öğrenilen Adem Can K. (16) idaresindeki 42 AKS 149 plakalı motosiklet Bozkır yolu Necati Kalaycıoğlu Caddesinde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Adem Can K. ile motosiklette bulunun Cengiz Kaan G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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