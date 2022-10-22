Konya'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da iki iş yerinde, gümrük kaçağı 25 paket nargile tütünü ile 15 cep telefonu ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalar kapsamında Karatay ilçesinde iki iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda 25 paket gümrük kaçağı nargile tütünü, 15 gümrük kaçağı cep telefonu, 70 hoparlör ve çeşitli aksesuarlar ele geçirildi.

İş yeri sahibi 2 şüpheli gözaltına alındı.



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