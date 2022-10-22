Konya'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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KONYA(AA) - Konya’nın Kulu ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Uludağ yönetimindeki 42 GG 337 tır, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Tetik Caddesi'nde Deniz Uğur'un kullandığı 66 KD 422 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Şarampole devrilen kamyonetteki Ekrem Ç, (28), Kerim T. (15) ile Bozan M. (16) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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