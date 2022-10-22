Konya'da aranan kişilere yönelik operasyonda 25'i hükümlü 105 firari yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da farklı suçlardan aranan, aralarında hükümlülerin de bulunduğu 105 kişiden 25'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlüler ile arananların yakalanması için çalışma başlattı.



Yapılan çalışmalarda 25'i hükümlü 105 firari yakalandı.



Hükümlülerin cezaevine gönderildiği, 80 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.





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