Seydişehir'de emekli din görevlileri bir araya geldi

KONYA (AA) - Seydişehir İlçe Müftüsü Adem Bebek, emekli din görevlileriyle görüştü.

Bebek, Merkez Kur'an Kursu'nda düzenlenen programda, din eğitimi ve hizmetlerini değerlendirirken, tecrübe paylaşımında bulundu.

Din hizmetinin günümüze ilim, irfan ve irşad ehli hocalar tarafından taşındığını aktaran Bebek, "Kökü olmayan ağaç yaşamaz, kurur. Biz de bizden önceki büyüklerimizin bize bıraktığı hizmet nöbetini tutuyoruz. Siz bizim hayırlı selefimizsiniz. Allah bizi son nefesimize kadar dine ve Kuran'a hizmet etme bahtiyarlığından mahrum etmesin. Vefat eden büyüklerimize rahmet eylesin.Hayatta olanlarımıza sıhhat, afiyet ve huzurlu ömürler lütfetsin."diye konuştu.

Programda, hatim duası yapıldı.







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