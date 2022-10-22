Bosna Hersek Büyükelçisi'nden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a tebrik ziyareti

KONYA (AA) - Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Taş Bina'da gerçekleşen görüşmede Altay'ın ilk olarak Büyükelçi Alagiç ve beraberindeki heyete Konya Tanıtım Merkezi'ni anlattığı bildirildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Alagiç, şehrin her yerinin mücevher gibi olduğunu belirterek, "Tüm dünyanın Konya'yı tanıma şansı daha da artacak. Sizin başarınız bizim başarımız demek. Bosna'ya her zaman gösterdiğiniz ilgi çok değerli, Allah razı olsun. Biz sizin yanınızdayız." ifadesini kullandı.

Altay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bosna Hersek ve Balkan coğrafyasıyla çok güçlü ilişkilere sahip olduklarını, Dünya Belediyeler Birliği çatısı altında tüm dünyada barışın tesis edilmesine katkı sağlamak için gayret göstereceklerini vurguladı.

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