TDP Genel Başkanı Sarıgül, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti:

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KONYA (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Konya'da ziyaretlerde bulundu.

Sarıgül, Mevlana Müzesi avlusunda vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Müzeye ziyarette bulunan Sarıgül, daha sonra Mevlana Meydanı'nda gazetecilere, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), uluslararası demokratik dünyanın kullandığı mühimmatların dışında hiçbir mühimmat kullanmadığını söyledi.

TSK'nin demokratik dünyadaki silahlı kuvvetler içindeki en saygın silahlı kuvvetler olduğunu vurgulayan Sarıgül, "TSK'yi hiç kimse iç siyasete çekmesin. Sakın ha sakın TSK'mize hiç kimse dilini uzatmaya kalkmasın. TSK, bayrağımızı, toprağımızı, ulusal çıkarlarımızı korumak için var gücüyle mücadele etmektedir. Silahlı kuvvetlerimizi hiç kimse iç politika malzemesi yapmasın, siyaset silahlı kuvvetlerimizden lütfen elini çeksin. Mehmetçiğimizin moralini bozacak, Mehmetçiğimizin enerjisini düşürecek her türlü münafık konuşmaları reddediyoruz." diye konuştu.

Sarıgül, Türkiye'yi kurtaracak formülün ekonomik milliyetçilik olduğunu, her alanda ekonomik milliyetçilik yapılması gerektiğini dile getirdi.

İthalat yerine ihracata ağırlık verilmesi gerektiğini anlatan Sarıgül, "Yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı. Çok fazla ithalat yapmamıza gerek yok, daha çok ihracat yapmamız lazım. Bizim petrolümüz fındık, buğday, arpa, ayçiçeğidir. O nedenle kendi ürettiğimiz mallara mutlaka sahip çıkmamız lazım." dedi.

Öte yandan Sarıgül, futbol takımlarının kadrosunda 8 yabancı oyuncuya yer verilmesini doğru bulmadığını aktardı.



Mustafa Sarıgül, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sarıgül, programı kapsamında esnaf ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini de ziyaret edecek.

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