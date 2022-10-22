Konya'da "Dijital Çağda Aileyi Koruma" konulu konferans düzenlendi

KONYA (AA) - Konya'da "Dijital Çağda Aileyi Koruma" konulu konferans gerçekleştirildi.

Makine Mühendisleri Odası Konya Şubesi'nde gerçekleştirilen programda Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Hüseyin Akıncı "Dijital Çağda Aileyi Koruma" konusunu ele aldı.

Akıncı, aklın ve neslin korunması için evliliğin şart olduğuna dikkati çekti.

İnsanların fıtratında evlilik bilincinin bulunduğunu vurgulayan Akıncı, şunları kaydetti:

"İbadetlerin hepsinin amacı insanın fıtratını muhafaza etmek içindir. Namaz insanın kibirden, büyüklükten, dünyadan sıyrılarak Allah'ın huzurunda eğilmesidir. Yani Allah'ın huzurunda öz benliğine ulaşması, bir oto kontroldür. O yüzden dinin direğidir. Bütün bu aklın korunması, neslin korunması evlilik müessesesinin temel gayeleridir. Çünkü aile toplumun temel taşıdır. Eğer bir toplum aile üzerinde bina edilmezse nesillerin karışması, toplumun kaosa sürüklenmesi kaçınılmazdır. İşte günümüzde tam olarak bunu yaşıyoruz."

Programa Makine Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun ile vatandaşlar katıldı.

























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